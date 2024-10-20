«Вашингтон» отказался от Джареда Батлера

Джаред Батлер покинул состав «Вашингтона».

«Уизардс» объявили, что разыгрывающий защитник (24 года, 191 см) выставлен на рынок отказов.

Батлер принял участие в 40 матчах за «Вашингтон» в сезоне-2023/24, набирая в среднем 6,3 очка, 3,2 передачи и 1,5 подбора. Также защитник сыграл в пяти предсезонных матчах.

На данный момент в составе «Вашингтона » 18 игроков, включая трех игроков с двусторонними контрактами.