«Вашингтон» отказался от Джареда Батлера
Джаред Батлер покинул состав «Вашингтона».
«Уизардс» объявили, что разыгрывающий защитник (24 года, 191 см) выставлен на рынок отказов.
Батлер принял участие в 40 матчах за «Вашингтон» в сезоне-2023/24, набирая в среднем 6,3 очка, 3,2 передачи и 1,5 подбора. Также защитник сыграл в пяти предсезонных матчах.
На данный момент в составе «Вашингтона» 18 игроков, включая трех игроков с двусторонними контрактами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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