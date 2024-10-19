«Вашингтон» подписал двусторонний контракт с РэйДжеем Деннисом
РэйДжей Деннис пополнил состав «Уизардс».
Клуб объявил о подписании двустороннего контракта с разыгрывающим защитником (23 года, 188 см).
Деннис не был выбран на драфте-2024, после чего присоединился к «Клипперс» и провел за команду Летнюю лигу и предсезонку. Однако 9 октября его отчислили.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Вашингтона»
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