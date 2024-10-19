Пол Пирс: «Клэй Томпсон ценен для «Далласа» тем же, чем я был ценен для «Вашингтона»
Пол Пирс сравнил Клэя Томпсона с собой в «Вашингтоне».
«Я думаю, что ценность Клэя не будет так сильно проявляться в регулярном чемпионате, как в плей-офф.
Вот о чем я думаю. С возрастом ты как бы пытаешься проскочить регулярный чемпионат и приберечь эти особенные выступления для того времени, когда они будут иметь важное значение. На мой взгляд, ценность Клэя больше зависит от того, что он покажет в плей-офф. В решающий момент сезона он докажет, что он чемпион и умеет забрасывать важные мячи.
Тем же был ценен и я, когда пришел в «Вашингтон». Я не собирался выдавать большие показатели, но в концовке сезона был готов забросить важные мячи. Таким же игроком для «Мэверикс» будет и Клэй», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал All The Smoke
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