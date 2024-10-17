«Сан-Антонио» отчислил Джейлена Макдэниэлса

Джейлен Макдэниэлс покинул состав «Сан-Антонио».

«Сперс» отчислили форварда (26 лет, 206 см), которого приобрели в результате обмена с «Сакраменто».

«Сан-Антонио » получил от «Сакраменто» пик второго раунда драфта 2031 года, денежную компенсацию и Макдэниэлса в обмен на защищенный выбор во втором раунде драфта 2025 года («Чикаго»).

Прошлый сезон баскетболист провел в «Торонто», набирая 3,4 очка и 1,6 подбора за 10,8 минуты в среднем.