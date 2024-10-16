«Сан-Антонио» отчислил Айзейю Миллера
Айзейя Миллер покинул состав «Сан-Антонио».
«Сперс» расстались с разыгрывающим защитником, с которым был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.
Клубу пришлось отказаться от Миллера, чтобы освободить место в составе для завершения обмена Джейлена Макдэниелса из «Сакраменто». Ожидается, что Миллер присоединится к «Остину» в предстоящем сезоне G-лиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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