«Сан-Антонио» отчислил Айзейю Миллера

Айзейя Миллер покинул состав «Сан-Антонио».

«Сперс» расстались с разыгрывающим защитником, с которым был подписан негарантированный контракт Exhibit 10.

Клубу пришлось отказаться от Миллера, чтобы освободить место в составе для завершения обмена Джейлена Макдэниелса из «Сакраменто». Ожидается, что Миллер присоединится к «Остину» в предстоящем сезоне G-лиги.