«Сан-Антонио» воспользовался опциями в контрактах Джереми Сохана, Малакая Брэнэма, Блэйка Уэсли и Виктора Вембаньямы

«Сан-Антонио» использовал опцию в контракте Виктора Вембаньямы на сезон-2025/26.

«Сперс» продлили соглашения с форвардом Джереми Соханом , атакующим защитником Малакаем Брэнэмом , разыгрывающим Блэйком Уэсли и центровым Виктором Вембаньямой на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующими опциями в контрактах игроков.

Сезон-2025/26 станет третьим сезоном для Вембаньямы и четвертым – для Сохана, Брэнэма и Уэсли.

Команды НБА имеют право до 31 октября использовать опции на следующий сезон.

Вембаньяма был признан лучшим новичком прошлого сезона. В 71 матче за «Сперс» (все в стартовой пятерке) французский центровой набирал в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,58 блок-шота (лучший показатель в НБА) и 1,24 перехвата.