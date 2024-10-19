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«Сан-Антонио» воспользовался опциями в контрактах Джереми Сохана, Малакая Брэнэма, Блэйка Уэсли и Виктора Вембаньямы

«Сан-Антонио» использовал опцию в контракте Виктора Вембаньямы на сезон-2025/26.

«Сперс» продлили соглашения с форвардом Джереми Соханом, атакующим защитником Малакаем Брэнэмом, разыгрывающим Блэйком Уэсли и центровым Виктором Вембаньямой на сезон-2025/26, воспользовавшись соответствующими опциями в контрактах игроков.

Сезон-2025/26 станет третьим сезоном для Вембаньямы и четвертым – для Сохана, Брэнэма и Уэсли.

Команды НБА имеют право до 31 октября использовать опции на следующий сезон.

Вембаньяма был признан лучшим новичком прошлого сезона. В 71 матче за «Сперс» (все в стартовой пятерке) французский центровой набирал в среднем 21,4 очка, 10,6 подбора, 3,58 блок-шота (лучший показатель в НБА) и 1,24 перехвата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Сан-Антонио»
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