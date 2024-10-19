Бронни Джеймс: «Возможно, меня не будет в ротации, но матч с «Уорриорз» все равно придаст мне уверенности»

Бронни Джеймс рассказал, какую пользу ему принесла игра против «Голден Стэйт».

55-й номер драфта-2024 набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче.

Его команда провела встречу с ротацией из 8 игроков и уступила со счетом 74:132.

«Это придаст мне уверенности перед сезоном. Возможно, меня не будет в ротации, я не буду выходить на площадку. Но что касается тренировок, возможно, матчей Лиги развития, у меня будет уверенность в себе, я буду выходить и показывать свою игру.

Это самое главное по итогам сегодняшнего матча», – заявил Джеймс-младший.