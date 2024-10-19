Бронни Джеймс: «Возможно, меня не будет в ротации, но матч с «Уорриорз» все равно придаст мне уверенности»
Бронни Джеймс рассказал, какую пользу ему принесла игра против «Голден Стэйт».
55-й номер драфта-2024 набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче.
Его команда провела встречу с ротацией из 8 игроков и уступила со счетом 74:132.
«Это придаст мне уверенности перед сезоном. Возможно, меня не будет в ротации, я не буду выходить на площадку. Но что касается тренировок, возможно, матчей Лиги развития, у меня будет уверенность в себе, я буду выходить и показывать свою игру.
Это самое главное по итогам сегодняшнего матча», – заявил Джеймс-младший.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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