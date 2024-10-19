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Куинси Оливари из «Лейкерс» не сдержал слез после встречи со Стефом Карри: «Мой любимый игрок всех времен»

Куинси Оливари из «Лейкерс» эмоционально рассказал о встрече со Стефеном Карри.

В пятницу «озерники» сыграли с «Уорриорз» в предсезонном матче.

«Я стал его поклонником, наверное, с 6 класса. Даже не знаю, что сказать. Мой любимый игрок всех времен.

Первое, что он мне сказал, это то, что ему нравится моя игра. Но правда в том, что это я его большой фанат. У меня есть его майка. Он дважды на ней расписывался. Я обычно спал под ней, укрывался.

Мне так сильно хотелось быть похожим на него. И тут я получил возможность встретиться с ним, он проявил ко мне уважение, мы смогли немного поговорить. Он дал мне пару своих кроссовок и расписался на них. Это так много для меня значит», – произнес Оливари.

23-летний баскетболист не был выбран на драфте-2024, «Лейкерс» подписали с ним негарантированный контракт.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sports Illustrated
logoГолден Стэйт
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logoСтефен Карри
Куинси Оливари
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