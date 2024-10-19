«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Куинси Оливари

«Лейкерс» оставили Куинси Оливари в составе.

Клуб заключил с разыгрывающим защитником (23 года, 191 см) двусторонний контракт.

Оливари не был выбран на драфте этого года, но получил место в составе благодаря успешному выступлению в предсезонных матчах. Показатели защитника в четырех матчах составили 8,8 очка, 3,5 подбора и 1,0 передачи при 52,2% с игры и 57,1% из-за дуги за 13,4 минуты на паркете.

«Лейкерс » отчислили центрового Колина Каслтона (24 года, 208 см).