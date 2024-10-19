0

«Лейкерс» подписали двусторонний контракт с Куинси Оливари

«Лейкерс» оставили Куинси Оливари в составе.

Клуб заключил с разыгрывающим защитником (23 года, 191 см) двусторонний контракт.

Оливари не был выбран на драфте этого года, но получил место в составе благодаря успешному выступлению в предсезонных матчах. Показатели защитника в четырех матчах составили 8,8 очка, 3,5 подбора и 1,0 передачи при 52,2% с игры и 57,1% из-за дуги за 13,4 минуты на паркете.

«Лейкерс» отчислили центрового Колина Каслтона (24 года, 208 см).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
переходы
logoЛейкерс
logoНБА
Колин Каслтон
Куинси Оливари
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейкерс» подписали Грэйсона Мерфи из 2-го дивизиона чемпионата Германии
сегодня, 18:13
Эмоции от предсезонки Бронни Джеймса – как его статистика. Немного, но есть
12сегодня, 14:40
Бронни Джеймс: «Возможно, меня не будет в ротации, но матч с «Уорриорз» все равно придаст мне уверенности»
6сегодня, 10:44
Джей Джей Редик: «Для Бронни и всех наших молодых игроков любые моменты являются опытом. Не только хорошие моменты»
сегодня, 09:08
Куинси Оливари из «Лейкерс» не сдержал слез после встречи со Стефом Карри: «Мой любимый игрок всех времен»
11сегодня, 08:16Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Док Риверс в ответ на критику: «Чушь. Я никогда не терпел неудачу»
454 минуты назад
«Голден Стэйт» расстался с Кевином Ноксом
1сегодня, 19:15
Тэйлен Хортон-Такер вошел в итоговый состав «Чикаго» на сезон-2024/25
сегодня, 18:31
Стивен Эй Смит: «Кавай Ленард всегда достаточно здоров, чтобы подписать контракт. Как только ему заплатили, он травмирован»
10сегодня, 16:48
Эксперт Кевин О’Коннор: «Если «Клипперс» не попадут в плей-ин, Купер Флэгг может оказаться в «Тандер»
4сегодня, 16:26
Премьер-лига. Женщины. УГМК в гостях разгромил «Спарту энд К», курское «Динамо» разобралось с «Никой» и другие результаты
сегодня, 16:07
«Оклахома» подписала стандартный контракт с Алексом Ризом
2сегодня, 15:40
Бруно Шундов о чернокожих игроках НБА: «Как бы они ни думали, что они не расисты, они ими являются»
5сегодня, 15:32
Единая лига ВТБ. 31+10 от Агады помогли «Автодору» выиграть у «Енисея», «Самара» разгромила «Астану»
1сегодня, 14:48
Гилберт Аренас: «Виктор Вембаньяма к сезону-26/27 будет на уровне Майкла Джордана образца 87-88»
3сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Портленд» воспользовался опциями в контрактах Шэйдона Шарпа, Скута Хендерсона и Криса Мюррэя
5 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» уступил «Кремоне», «Варезе» играет с «Трапани»
26 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Арис» обыграл «Промитеас», «Паниониос» был сильнее ПАОКа
28 минут назад
Адриатическая лига. «Борац Чачак» победил «Морнар Бар» в овертайме, «Сплит» нанес первое поражение «Меге»
29 минут назад
ACB. «Ховентуд» дома проиграл «Бреогану», «Гран-Канария» встречается с «Бильбао» и другие матчи
31 минуту назадLive
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» проиграл «Бешикташу», «Тюрк Телеком» был сильнее «Яловаспора»
сегодня, 18:53
Кай Джонс остался в «Клипперс» на двустороннем контракте
сегодня, 18:52
«Милуоки» отчислил Анжея Пасечника и оставил Лиама Роббинса
сегодня, 18:46
«Мемфис» подписал двусторонний контракт с Юки Кавамурой
сегодня, 18:38
«Орландо» подписал двусторонний контракт с Мэком Макклангом
сегодня, 18:18