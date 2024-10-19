«Лейкерс» подписали Грэйсона Мерфи из 2-го дивизиона чемпионата Германии
«Лейкерс» подписали контракт с Грэйсоном Мерфи.
«Лейкерс» объявили о подписании соглашения с разыгрывающим Грэйсоном Мерфи (25 лет, 191 см) из немецкого клуба «Дрезден». В прошедшем сезоне 2-го дивизиона чемпионата Германии американец набирал 13,8 очка при 43,3% из-за дуги, 7,1 подбора, 4,5 передачи и 2,6 перехвата в среднем за матч.
Мерфи будет играть за «Лейкерс» под 40-м номером.
Также клуб отчислил разыгрывающего Джордана Гудвина и тяжелого форварда Кайлора Келли.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Лейкерс»
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