«Лейкерс» подписали Грэйсона Мерфи из 2-го дивизиона чемпионата Германии

«Лейкерс» подписали контракт с Грэйсоном Мерфи.

«Лейкерс » объявили о подписании соглашения с разыгрывающим Грэйсоном Мерфи (25 лет, 191 см) из немецкого клуба «Дрезден». В прошедшем сезоне 2-го дивизиона чемпионата Германии американец набирал 13,8 очка при 43,3% из-за дуги, 7,1 подбора, 4,5 передачи и 2,6 перехвата в среднем за матч.

Мерфи будет играть за «Лейкерс» под 40-м номером.

Также клуб отчислил разыгрывающего Джордана Гудвина и тяжелого форварда Кайлора Келли.