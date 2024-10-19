«Голден Стэйт» расстался с Кевином Ноксом
Кевин Нокс покинул состав «Уорриорз».
«Голден Стэйт» отчислил легких форвардов Кевина Нокса (25 лет, 206 см), Блэйка Хинсона (24 года, 198 см) и Джексона Роу (27 лет, 201 см).
Нокс сыграл за «Уорриорз» в двух предсезонных матчах, набирая в среднем 3 очка и 2 подбора за 7,4 минуты на паркете. Показатели Хинсона составили 1,5 очка за 5,3 минуты, показатели Роу – 4 очка, 3 подбора и 1 передача за 6,4 минуты.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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