«Голден Стэйт» расстался с Кевином Ноксом

Кевин Нокс покинул состав «Уорриорз».

«Голден Стэйт » отчислил легких форвардов Кевина Нокса (25 лет, 206 см), Блэйка Хинсона (24 года, 198 см) и Джексона Роу (27 лет, 201 см).

Нокс сыграл за «Уорриорз» в двух предсезонных матчах, набирая в среднем 3 очка и 2 подбора за 7,4 минуты на паркете. Показатели Хинсона составили 1,5 очка за 5,3 минуты, показатели Роу – 4 очка, 3 подбора и 1 передача за 6,4 минуты.