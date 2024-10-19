Клэй Томпсон о первом матче против «Уорриорз»: «Я часто забрасывал на их арене, надеюсь, это сработает снова»

Клэй Томпсон представил, каким будет первый матч против «Голден Стэйт».

Новая команда Томпсона «Мэверикс» встретится с «Уорриорз» в Сан-Франциско 12 ноября.

«Дрэймонд собирается сбить меня с ног ? Что же, я исполню два штрафных броска. Я крепкий парень, справлюсь с этим.

Будет странно играть против них, но как только состоится спорный и пойдет игра, баскетбол, все встанет на свои места. У меня хороший опыт на арене «Уорриорз», я там часто забрасывал, надеюсь, это сработает снова.

Буду рад вернуться и встретиться со многими людьми», – рассказал Томпсон.