Клэй Томпсон о первом матче против «Уорриорз»: «Я часто забрасывал на их арене, надеюсь, это сработает снова»
Клэй Томпсон представил, каким будет первый матч против «Голден Стэйт».
Новая команда Томпсона «Мэверикс» встретится с «Уорриорз» в Сан-Франциско 12 ноября.
«Дрэймонд собирается сбить меня с ног? Что же, я исполню два штрафных броска. Я крепкий парень, справлюсь с этим.
Будет странно играть против них, но как только состоится спорный и пойдет игра, баскетбол, все встанет на свои места. У меня хороший опыт на арене «Уорриорз», я там часто забрасывал, надеюсь, это сработает снова.
Буду рад вернуться и встретиться со многими людьми», – рассказал Томпсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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