«Голден Стэйт» с большей вероятностью продлит контракт с Мозесом Муди, чем с Джонатаном Кумингой

«Уорриорз» могут продлить контракт с Мозесом Муди.

Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Голден Стэйт » с большей вероятностью продлит контракт с защитником Мозесом Муди , чем с Джонатаном Кумингой . Муди претендует на значительное количество игрового времени, помогая заменить Клэя Томпсона, и получит контракт на сумму свыше 10 миллионов долларов в год», – пишет Фишер.

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» и Куминга, скорее всего, отложат контрактный вопрос до следующего года.