«Голден Стэйт» с большей вероятностью продлит контракт с Мозесом Муди, чем с Джонатаном Кумингой
«Уорриорз» могут продлить контракт с Мозесом Муди.
Об этом сообщает инсайдер Джейк Фишер.
«Голден Стэйт» с большей вероятностью продлит контракт с защитником Мозесом Муди, чем с Джонатаном Кумингой. Муди претендует на значительное количество игрового времени, помогая заменить Клэя Томпсона, и получит контракт на сумму свыше 10 миллионов долларов в год», – пишет Фишер.
По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» и Куминга, скорее всего, отложат контрактный вопрос до следующего года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Threads
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