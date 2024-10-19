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У «Голден Стэйт» по-прежнему нет продвижения в контрактных переговорах с Джонатаном Кумингой

«Голден Стэйт» не может договориться с Джонатаном Кумингой.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» и 22-летний форвард, скорее всего, отложат контрактный вопрос до следующего года.

«Как мне сказали, они по-прежнему далеки от соглашения», – заявил Чарания.

Ранее сообщалось, что «воины» на данном этапе не хотят выписывать Куминге максимальный контракт.

Клуб может подписать продление с Кумингой до 21 октября. В противном случае он станет ограниченно свободным агентом следующим летом.

В прошлом сезоне Куминга набирал по 17,2 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoГолден Стэйт
logoНБА
Шэмс Чарания
logoДжонатан Куминга
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