У «Голден Стэйт» по-прежнему нет продвижения в контрактных переговорах с Джонатаном Кумингой

«Голден Стэйт» не может договориться с Джонатаном Кумингой.

По словам инсайдера ESPN Шэмса Чарании, «Уорриорз» и 22-летний форвард, скорее всего, отложат контрактный вопрос до следующего года.

«Как мне сказали, они по-прежнему далеки от соглашения», – заявил Чарания.

Ранее сообщалось, что «воины» на данном этапе не хотят выписывать Куминге максимальный контракт.

Клуб может подписать продление с Кумингой до 21 октября. В противном случае он станет ограниченно свободным агентом следующим летом.

В прошлом сезоне Куминга набирал по 17,2 очка, 5,2 подбора и 2,8 передачи в среднем за матч.