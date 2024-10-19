«Миннесота» пытается обменять Кейту Бэйтс-Диопа,, чтобы сохранить Пи Джей Дозьера
«Миннесота» ищет возможность для обмена Кейты Бэйтс-Диопа.
«Тимбервулвс» хотят обменять форварда, чтобы сохранить в составе любимца президента Тима Коннелли, защитника Пи Джей Дозьера, сообщает инсайдер Джейк Фишер.
Дозьер не был выбран на драфте НБА. Его профессиональная карьера начиналась в «Тандер» в сезоне-2017/18. В 2021 году в составе «Денвера» он порвал крестообразные связки левого колена и потерял игровое время. Прошлый год Дозьер провел в сербском «Партизане», где в среднем в матчах Евролиги набирал 9,2 очка и 3,1 передачи за 21 минуту при 30% из-за дуги.
Бэйтс-Диоп был выбран «Миннесотой» во втором раунде драфта 2018 года и провел за команду первые полтора сезона карьеры. В этом году форвард вернулся в «Миннесоту» в результате обмена Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Threads
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