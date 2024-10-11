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Клэй Томпсон: «Рядом с Лукой и Кайри я могу уделять внимание защите, как делал это раньше»

Клэй Томпсон поделился впечатлениями от дебюта за «Даллас».

«Здорово иметь таких одноклубников. Рядом с Лукой и Кайри я могу уделять внимание защите, как делал это раньше. Есть понимание, что ты не должен взваливать на себя большой уровень нагрузки в атаке. Мне все еще хочется, знаете ли, избавиться от этого представления о том, что я уже не тот защитник, каким был когда-то. Я действительно верю, что я такой.

Буду рад доказать людям, что они ошибаются, что я все еще могу держать элитных игроков в этой лиге», – заявил новобранец «Мэверикс».

Звездный защитник «Далласа» вышел на площадку в стартовой пятерке во встрече с «Ютой» (102:107).

За 18 минут бывший игрок «Голден Стэйт» набрал 10 очков и 3 передачи при 3 из 9 с игры, включая 3 из 5 из-за дуги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Мистретты
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