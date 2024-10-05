Какими будут «Уорриорс» без Клэя Томпсона? Путеводитель по головной боли Стива Керра

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором переживают за последнюю династию НБА. Подпишитесь, чтобы переживать вместе.

Сильнее, чем в прошлом году?

Большое трио «воинов» перестало быть взаправду большим сравнительно давно, но после токсичной релокации Клэя Томпсона в «Даллас» оно прекратило свое физическое существование даже как бренд. Теперь организация располагает лишь солидными 1.80 в лице Стефа Карри и Дрэймонда Грина. Прекращение отношений, как кажется, пошло (и пойдет) на пользу обеим сторонам – Клэй получил новый вызов и возможность ментально перезагрузиться, а «Уорриорс» было даровано какое-никакое пространство для маневра на трансферном рынке и раздевалка, имеющая на одно раненое эго экс-звезды меньше.

Фронт-офис франшизы с Майком Данливи у руля сумел конвертировать контракт Томпсона в три очень качественных подписания. Деэнтони Мелтон, Кайл Андерсон и Бадди Хилд пополнили ряды «воинов» в статусе свободных агентов. Команду можно было назвать глубокой и в прошлом сезоне (вспоминаем полезные отрезки Ги Сантоса и Лестера Киньонеса, бойцов с самого конца скамейки), но перед началом новой кампании глубина ростера «дабс» впечатляет еще больше. Однако, держа ее в уме, даже задача наскрести сбалансированную стартовую пятерку, внутренности которой мило дополняют друг друга, имеет над собой увесистую такую звездочку. Слишком уж много конфликтующих переменных. Причем речь не только о чисто баскетбольных факторах – гонка интересов также обещает быть довольно жаркой.

Давайте попробуем прикинуть (или вообще разобраться), что и с кем будет происходить в стане «Голден Стэйт» в грядущем сезоне и как это отразится на игровом рисунке и турнирных перспективах коллектива. Сделаем это с помощью пака вопросов, адресованных в основном Керру и его штабу.

Кто разделит бэккорт с Карри?

Щадить Стефа в атаке управленцы «Уорриорс» отказались (главный подозреваемый в срыве обмена Лаури Маркканена, разумеется, получит экранное время в этом блоке), поэтому, чтобы продолжать легитимно рассчитывать на систематические подвиги в одно лицо от уже ветерана на чужой половине, ему нужны максимально щадящие условия на своей. Карри гораздо удобнее тащить на себе нападение топ-7 обороны лиги (коей «воины» обладали почти каждый год его эры), чем топ-16 (коей «воины» обладают последние два сезона).

На одной из своих свежих пресс-конференций Майк Данливи заявил о желании команды вернуться к корням защитной идентичности: «Главное, в чем мы должны прибавить – оборона. Мы должны быть хотя бы в топ-5, 6, 7. Именно на этом уровне мы и находились в чемпионские сезоны».

Из всех реальных кандидатов на позицию второго номера подчищать за «убийцей с лицом ребенка» на уровне выше среднего способен только Деэнтони Мелтон. Старательный на мяче, старательный и внимательный (1,6 перехвата за игру в прошлой и позапрошлой кампаниях) без мяча. Солидные атлетизм, размах рук и латеральная скорость. В общем, на своей половине он этакий Деджонте Мюррей минус дурное влияние Трэя Янга. Данливи в своем спиче сделал особенный акцент на проблемы «дабс» с защитой быстрых отрывов (они и вправду серьезные – 20-е место по количеству допускаемых очков в транзишине за матч). Мелтон определенно сможет поспособствовать позитивной динамике и в этом аспекте – быстрая и дисциплинированная пара ног стала большой редкостью для задней линии «Уорриорс» крайних лет.

Авоська защитных плюсов никак не повлияла на дееспособность ДеЭнтони в нападении, назвать его арсенал на чужой половине ограниченным нельзя (шатаут Гэри Пэйтону-младшему). Он продвинутый шутер: достойно пуляет как с получения, так и с ведения. В «Сиксерс» частенько выплевывал трешки после высоких заслонов. То есть вживлять ему чип «носись, и парень с проблемами контроля гнева тебя обязательно найдет» не нужно, подходящая под систему ментальность уже присутствует. Еще Мелтону можно доверить стучание мяча о паркет и передвижение с оным в руках без риска вспотеть под спонсорством всепоглощающей тревоги (поверьте, это очень важно и очень круто для сегодняшних «воинов»). С мячом он аккуратен, а иногда даже изобретателен (3 ассиста на одну потерю в прошлом сезоне). В общем, самый «двусторонний» (и поэтому самый подходящий) путь заполнения вакантного слота.

А что Подземски? На самом деле, выбор в его пользу в этой гонке за право делить стартовый бэккорт с Карри совсем не удивит, но попахивать он будет решением, вдохновленным политикой, а не нуждами команды здесь и сейчас. Бесчисленные сообщения о том, что «Голден Стэйт» остановились в одном сданном Дэнни Эйнджу Брэндине от прихода Маркканена множатся на честно заработанную фанатскую (и не только) любовь и немного искажают восприятие его текущего статуса.

Здесь нужно сконцентрироваться не на барьерах, не позволяющих считать Подземски самым предпочтительным вариантом в пару к Стефу в первый юнит (например, лимитированный атлетизм и не до конца прорезавшаяся уверенность в собственном броске из-за дуги), а на «зеленых флагах», которые подсказывают, что сейчас он гораздо нужнее юниту второму.

Сезон в роли харизматичного чернорабочего заставил большинство подзабыть кем Брэндин заходил в лигу с драфта. А заходил он чуть ли не «пасс-ферст» разыгрывающим с противоположным туннельному видением площадки и незаурядным для баскетболиста его возраста чтением эпизодов и игры в целом (за последнее Керр респектовал Подземски с самых первых тренировочных сессий). После того как «Уорриорс» выменяли себе Пола, было сразу понятно чьим ментором он должен стать в первую очередь. И стал.

Годичная стажировка у одного из лучших разыгрывающих в истории подошла к концу, и теперь настало время практиковать усвоенное автономно от мудреца. По сути, Брэндину нужно сделать то, чего не вышло у Джордана Пула – получить ключи от второй пятерки, организовывать ее нападение, диктовать темп и обойтись без вырвиглазной чуши (которая, как было в случае с непутевым предшественником, спровоцирует уменьшение количества совместного пребывания на паркете определяющей всю погоду команды связки Карри-Грин, ведь спасать скамеечников снова отправят второго). Кроме него, кстати, некому. Я же говорил, глубина с подвохом.

А что Хилд? С этим «корешем» (простите) защитной идентичности не сваришь. Насколько может быть страшен их тандем с Карри на больших минутах для соперников в атаке (больше трехочковых, чем Стеф за последние пять сезонов реализовал только один человек, его зовут Бадди), настолько же страшен он может быть на больших минутах для болельщиков «воинов» в защите.

Ловить огонь из-за дуги со скамейки, примагничивать к себе передачи Подземски (в идеальном сценарии) и выполнять роль летального оружия в атакующих владениях напряженных концовок (когда нужно заставить оппонентов бояться оставить открытым хоть кого-нибудь, кроме тридцатого номера) – вот в этом Хилд должен преуспеть почти наверняка.

Как будет выглядеть передняя линия?

«Игра на пятерке определенно более изматывающая, потому что ты (физически) вовлечен в каждое защитное владение. У четвертых номеров не всегда так. Тебе не приходится без конца отсекать людей от кольца. На пятерке ты должен. Центровые всегда пытаются заполучить мяч на подборе. Даже просто это добавляет лишних, скажем, двадцать бокс-аутов. Это контакт. Это битва. Так что, конечно, это более энергозатратно, но я создан для подобного», – не без доли пафоса в минувшем марте поведал о тягостях своего быта на позиции центрового в смоллболльных «Уорриорс» Дрэймонд Грин.

Дрэймонд на центре – это здорово, но только в конкретных сценариях и на конкретные отрезки. Это здорово, когда тебе нужно, чтобы твоя четверка бросала (например, в клатче). Это здорово, когда соперник решил выяснить чей смоллболл круче и не держит на паркете семифутера. Но душить Грина четкой дуэлью с Йокичами и Дэвисами на дистанции ВСЕГО матча – совсем не здорово и нездорово. Во-первых, непрерывное месилово со скилловыми гигантами серьезно изматывает (как бы Дрэймонд ни пытался убедить всех в обратном) твоего лучшего оборонительного игрока, у которого также есть важная обязанность на чужой половине. Во-вторых (и в-главных), Грин-центровой остается выдающимся, но и близко не настолько же уникальным защитником, как Грин-форвард.

Для получения ультимативного эффекта Дрэймонд не должен быть привязан к конкретному мэтчапу – он должен защищаться и передвигаться «как видит» и «как чувствует», ведь «видит» и «чувствует» игру Грин так, как почти никакой другой оборонительный специалист в истории. От этого выигрывают и его партнеры – про элитнейшие координаторские и коммуникативные навыки (на паркете, ремарка им. Пула) Дрэймонда уже давно слагают легенды те, кто с ним когда-либо делил площадку.

В общем, Грину необходим рядом еще один бигмэн. Самое базовое и самое свежее эмпирическое доказательство: в последнюю неделю провального для «Уорриорс» марта, в течение которого Дрэймонд пыхтел на позиции центрового, Стив Керр ввинтил в стартовую пятерку Трэйса Джексона-Дэвиса, и команда мощно закрыла регулярку с парой тяжеловесов.

Да, ставить, похоже, будут на Трэйса. Его единственный реальный конкурент – великий, но неприлично сильно развалившийся по ходу прошлого сезона Кевон Луни. В каком состоянии он будет находиться в этом – непонятно (но фотокарточки с тренировочного лагеря и обещание начать бросать из-за дуги интригуют).

Если Джексон-Дэвис сможет предложить все то, что уже давал (фриковый алтетизм, подвижность, высокий баскетбольный интеллект, опцию для классического пик-н-ролла и навесов на кольцо, рим-протекшн), но еще и научится избегать перебора фолов и более разнообразно завершать из-под кольца, то вообще сказка.

Но, конечно же, у тандема Дрэймонд-Трэйс есть и минусы. Главный грех – они оба не бросают. Да, немного странно писать «оба» после сезона, который Грин завершил с лучшим процентом трехочковых (39.5 на 2.3 попытки) в карьере. Круто, но оборона соперников по-прежнему относится к нему как к нон-шутеру и почти демонстративно не опекает его на дуге. Трудно закладываться на то, что это изменится (если только Дрэймонд не начнет выдавать с первых матчей регулярки схожую эффективность из-за дуги на большем объеме бросков), поэтому пространство в атаке «Уорриорс» придется добывать другими методами.

Вообще в большинстве случаев между ударом по спэйсингу и ударом по защитному потенциалу «дабс» выбирали второе, и эта ставка играла. Во времена Дюрэнта был Пачулия, в чемпионском «21/22» фронткортом заправляло дуо Грин-Луни, и оно же стало частью одной из самых эффективных стартовых пятерок сезоном позднее. Формула рабочая (спасибо Стефу Карри ), отказываться от нее смысла нет.

А вот третий кусочек пазла передней линии (он же номинальный легкий форвард) репутацией качественного снайпера обладать обязан. Таких людей на эту позицию у «воинов» всего двое – Уиггинс и Муди (атакующий защитник он лишь на бумагах).

И несмотря на очень рваную и сомнительную по продемонстрированному уровню пару сезонов, кажется, что играть в старте должен именно Эндрю. Особенно, когда общественность узнала, что именно не давало канадцу концентрироваться на собственном перформансе. На минувшем медиа-дне Уиггинс заявил о том, как сильно он мотивирован перед стартом регулярного чемпионата и о намерениях стать гораздо агрессивнее в нападении.

Кто такой Эндрю Уиггинс с головой, занятой исключительно баскетболом, мы все уже прекрасно видели – это один из лучших двусторонних форвардов лиги на паркетах плей-офф и сносный «Робин» для Карри. Болельщики «Уорриорс» грезят данной версией канадца уже два года, и сейчас для ее возвращения имеется неплохая почва. Осталось организовать ему побольше изоляций в посте с мисматчами, нарисовать под него побольше комбинаций и посмотреть, как он проявит себя в качестве безусловной второй опции в нападении. На своей же половине Уиггинсу точно продолжат доверять рандеву-опеку лучших гардов и негардов оппонента. Эндрю по праву считается элитным персональщиком, но в прошлом сезоне эта суперсила в его скиллсет не заглядывала, защищался канадец неважно. В общем, доказать придется много чего. Надеюсь (вместе со всей организацией), докажет.

Думаю, стоит закончить этот блок респектом Майку Данливи за приземление в стены «Чейз Центра» парня с позывным «Слоу-Мо». Андерсон просто создан для того, чтобы скрашивать для «дабс» минуты без Дрэймонда на паркете: незаурядный игровой айкью, активные слендермендские руки и классная страховка кольца (полтора «стилоблока» в прошлой кампании, но в трех сезонах до этого показатель достигал двух), розыгрыш. И тоже ни разу не снайпер, для более точного косплея. Кайл очень поможет второй пятерке (в частности, Подземски – возьмет какую-то часть владений на себя) и подстрахует команду на случай, если (когда) Грин снова соблазнится шеей Руди Гобера (боже мой, да они же и в этом похожи).

Куминга, наконец, получит четкую роль?

Конечно, не только вяленький джампер не пускает Джонатана в стартовую пятерку (по крайней мере, в мою). Дело в том, что Куминга (который входит в свой четвертый сезон) до сих пор так и не стал однородным с системой «Уорриорс». Он отличный защитник 1 в 1, но очень слаб в обороне без мяча. В нападении картина идентична: во второй части минувшего сезона Джонатан сделал большой рывок как айзо-скорер (что вылилось в впечатляюще долгую серию с двузначным количеством очков подряд), но его интеграция в командную атаку, по сути, все еще не состоялась (во многом, по вине самого конголезца).

Есть два пути. Первый – продолжать верить в то, что Куминга выйдет на нужный уровень симбиоза с системой и всячески пытаться ему в этом помочь. Второй – сдаться и просто отдать парню роль классического чистого скорера со скамейки. Пусть Джонатан резвится в транзишине и расталкивает под кольцом запасных соперника без задних мыслей и зазрения совести. А если за межсезонье его мувы с мячом стали чуть более хитроумными (что, например, позволит Куминге оказываться на линии штрафных еще чаще), а дриблинг чуть более элегантным, то четкое место в иерархии амплуа вкупе с 18-20 очками за игру при не самом скверном месте «воинов» в турнирной таблице смогут позволить Джонатану всерьез побороться за приз лучшему шестому.

Второй путь кажется гораздо привлекательнее. К тому же, он с большей вероятностью поспособствует увеличению ценности Куминги как актива, которое может очень сильно пригодиться «Уорриорс» перед февральским дедлайном обменов.

Дрэймонд Грин научится мудрее распоряжаться своей спортивной злостью?

Риторический. Едем дальше.

Муди будет свободен?

Моузес Муди – главный стоик НБА. Судьба так много раз принимала форму Стива Керра и хлестала его по амбициям, самооценке и представлениям о здравом смысле, но за все время психологических пыток он не издал ни звука. Буквально. Ни одной жалобы в интервью, ни одного запроса на обмен за кулисами. Моузес с невозмутимым лицом философа присаживался на скамейку и наблюдал с нее за тем, как (чаще всего) Клэй Томпсон издевался над собственным кредитом доверия, который следовало бы выдать именно Муди.

Как и в случае с Кумингой, здесь видятся два сценария. В утопичном Мо получает заслуженное игровое время во втором юните в роли почти эталонного 3&D исполнителя. В (к гигантскому сожалению) более вероятном Муди соберет привычную стопочку «диэнпишек» (статусов «did not play») и даст жару в мусорное время по ходу регулярки. А когда и если наступит время постсезона, Стив Керр вдруг вытащит его из своих широких штанин ротации и швырнет на паркет спасать мир. И ведь он снова спасет. Будет дисциплинированно обороняться, принимать правильные решения с мячом, делать своевременные каты к кольцу, попадать из-за дуги с процентом под сорок и уже буднично станет вторым-третьим лучшим игроком команды. Все скажут «какой же Муди крутой», и мы, скорее всего, встретимся на этой же точке годом позже.

Он один из моих любимейших персонажей в современной лиге, кишащей капризными детьми. Муди, имея, возможно, самые веские во всей Ассоциации причины стукнуть кулаком по Стиву Керру столу, продолжает твердо делать выбор в пользу тотального профессионализма. Уникальный. Но все же хочется пожелать Моузесу побольше наглости вне площадки. Он заслужил свободу.

Где ждать «Голден Стэйт» по итогам регулярного чемпионата?

Эти «Уорриорс» сильнее прошлогодних. У них стало больше оборонительного и броскового потенциала, они стали несколько моложе. У них есть мотивированный Эндрю Уиггинс, который намерен стать полноценной второй скрипкой. У них, как кажется, есть самая здоровая атмосфера внутри коллектива за последние два года.

Хочется верить, что команда действительно попытается реализовать идею реинкарнации защитного джаггернаута вокруг остатка прайма Карри. Для этого есть все необходимые ресурсы. И практический смысл – в последний раз, когда атакующий гений Стефа был надежно прикрыт топовой обороной, «воины» залезли в топ-3 конференции и взяли титул. Нынешние реалии места в тройке и серьезных трофейных притязаний перед стартом, разумеется, не подразумевают, но могут позволить «дабс» попробовать избежать проклятый для них (0-3) плэй-ин и побороться за прямой выход в плэй-офф (где у обладателей «сердца чемпионов» всегда есть шанс на чудо).

Да, должно сойтись много того, чего не сходилось в прошлом и позапрошлом годах. Но сейчас команда подобралась к этому состоянию особенно близко. Будет ли очень хорошо? Не факт. А вот очень интересно – точно.

Важное напоминание: у блога есть телеграм-канал , в котором я стараюсь в деталях разбирать жизнь команды на паркете и не только. Залетайте!

Фото: Gettyimages.ru /Jared C. Tilton