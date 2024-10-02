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Клэй Томпсон: «Забыл, почему на самом деле играю в эту игру»

Клэй Томпсон объяснил, почему переход в «Даллас» был важен для него.

«Вот почему это лето было очень важным для меня. Последние два сезона были очень тяжелыми, я пытался сравнивать себя с тем, кем я был, чего я достиг и все такое, я позволил разному дерьму залезть мне в голову, и я забыл, почему на самом деле играю в эту игру. Потому что я люблю ее.

Я пытаюсь оценивать себя по стандартам всех остальных. Я не осознавал, насколько это большая трата энергии. Это видно в комментариях. Иногда люди пишут гадости, и нельзя позволять этому мешать тебе делать то, что ты делаешь. Да, мне кажется, что в прошлом сезоне это помешало тому, в чем я был хорош.

Оглядываясь назад, я считаю, что все еще показываю феноменальный баскетбол. 18 очков за матч при 39% из-за дуги. Не говорите мне, что это не здорово. Если бы мне сказали это в 18 лет, тогда я бы ответил: «Да, черт возьми!» – сказал атакующий защитник «Далласа».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Тристана Ясса
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