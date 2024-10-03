Дрэймонд Грин – Брэндину Подземски: «Будь самим собой»
Дрэймонд Грин советует Брэндину Подземски оставаться самим собой.
«В прошлом сезоне он играл довольно большую роль в команде.
Я предупрежу его, чтобы он был Брандином. Многие говорят, что Клэй ушел и теперь Брэндин должен делать то, что делал Клэй. Нет. Будь собой.
У него гораздо больше шансов добиться успеха, будучи самим собой, чем пытаясь занять чужое место», – сказал форвард «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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