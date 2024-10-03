Дрэймонд Грин – Брэндину Подземски: «Будь самим собой»

Дрэймонд Грин советует Брэндину Подземски оставаться самим собой.

«В прошлом сезоне он играл довольно большую роль в команде.

Я предупрежу его, чтобы он был Брандином. Многие говорят, что Клэй ушел и теперь Брэндин должен делать то, что делал Клэй. Нет. Будь собой.

У него гораздо больше шансов добиться успеха, будучи самим собой, чем пытаясь занять чужое место», – сказал форвард «Голден Стэйт ».