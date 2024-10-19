Бронни Джеймс набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче с «Уорриорз»
Бронни Джеймс обновил личный рекорд по очкам в составе «Лейкерс».
55-й номер драфта-2024 набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче с «Уорриорз». Его команда провела встречу с ротацией из 8 игроков и уступила со счетом 74:132.
Сын Леброна Джеймса вышел в стартовой пятерке и отыграл 35 минут. В его активе также 1 передача, 3 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.
Бронни реализовал 7 из 17 с игры (1 из 5 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
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