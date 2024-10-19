Видео
4

Бронни Джеймс набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче с «Уорриорз»

Бронни Джеймс обновил личный рекорд по очкам в составе «Лейкерс».

55-й номер драфта-2024 набрал 17 очков и 4 подбора в последнем предсезонном матче с «Уорриорз». Его команда провела встречу с ротацией из 8 игроков и уступила со счетом 74:132.

Сын Леброна Джеймса вышел в стартовой пятерке и отыграл 35 минут. В его активе также 1 передача, 3 перехвата и 1 блок-шот при 3 потерях.

Бронни реализовал 7 из 17 с игры (1 из 5 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube НБА
предсезонные матчи
logoГолден Стэйт
logoЛейкерс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoБронни Джеймс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс получил неспортивный фол за нарушение на игроке «Финикса»
10вчера, 04:44Видео
Болельщики во время предсезонного матча в Лас-Вегасе скандировали «Бронни, Бронни»
516 октября, 09:48Видео
Д’Анджело Расселл отпраздновал 3-очковый через Стефа Карри танцем шимми. Лидер «Уорриорз» ответил аналогичным образом
416 октября, 04:43Видео
Леброн и Бронни Джеймсы впервые одновременно вышли на площадку в предсезонном матче НБА
287 октября, 05:06Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. Предсезонные матчи. «Орландо» выиграл у «Филадельфии», 17 очков Бронни Джеймса не спасли «Лейкерс» от разгрома во встрече с «Голден Стэйт» и другие результаты
3228 минут назад
Кевин Дюрэнт о противостоянии с сыном Леброна в матче НБА: «Черт, вот я старпер»
245 минут назадВидео
Карл-Энтони Таунс: «Думал, что завершу карьеру игроком «Миннесоты»
сегодня, 05:12
Тренер Крис Брикли: «Бронни намного лучше, чем о нем думают. У него будет долгая карьера в НБА»
3сегодня, 04:52
Единая лига ВТБ. «Самара» сыграет с «Астаной», «Автодор» примет «Енисей»
сегодня, 04:38
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» – УГМК, курское «Динамо» встретится с «Никой» и другие матчи
сегодня, 04:32
Женская НБА. Плей-офф. Финал. «Миннесота» одолела «Нью-Йорк» и перевела серию в решающий 5-й матч
4сегодня, 04:17
Стефен Карри пропускает последний предсезонный матч из-за повреждения пальца руки
2сегодня, 04:04
НБА начнет публиковать комплексную оценку каждого данка в новом сезоне
11вчера, 21:45
Евролига. 24 очка Шейна Ларкина помогли «Анадолу Эфесу» обыграть «Олимпиакос», Кевин Пантер (26) принес «Барселоне» победу над «Црвеной Звездой» и другие результаты
32вчера, 21:34
Ко всем новостям
Последние новости
Одноклубник Майка Бибби в «Нью-Йорке» воровал у него деньги
5вчера, 21:30
Букмекеры договорились с НБА не принимать ставки «меньше» на игроков на двусторонних и 10-дневных контрактах
вчера, 20:35
Адриатическая лига. «Игокеа» победила «Цедевиту-Олимпию», ФМП обыграл «Цибону»
вчера, 20:20
Чемпионат Франции. «Ле-Портель» уступил «Гравлин-Дюнкерку»
вчера, 20:20
И Джей Лидделл подпишет двустороннее соглашение с «Чикаго»
вчера, 20:18
Эрни Джонсон победил в шуточном опросе игроков по поводу выбора представителя для переговоров по контракту из ведущих «Inside the NBA»
вчера, 17:56Видео
Новая американская лига женского баскетбола 3х3 Unrivaled подписала контракт с TNT на 6 лет и более 100 миллионов долларов
вчера, 17:40
FanDuel и оператор кабельного телевидения Diamond Sports объявили о сотрудничестве
вчера, 17:08
Чендлер Парсонс: «Джамалу Мюррэю нужно провести хороший сезон, как и Джейсону Тейтуму и Джа Морэнту»
1вчера, 16:52
«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона, его место может занять Джейзиэн Гортман
вчера, 16:18