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Бронни Джеймс получил неспортивный фол за нарушение на игроке «Финикса»

Бронни Джеймс получил неспортивный фол в предсезонном матче.

Новичок «Лейкерс» подставился под Джейлена Бриджеса из «Финикса», когда тот пытался завершить быстрый отрыв лэй-апом.

Оппонент 55-го номера драфта-2024 неудачно приземлился на спину и ударился о паркет головой.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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Джейлен Бриджес
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