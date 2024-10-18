Бронни Джеймс получил неспортивный фол за нарушение на игроке «Финикса»

Бронни Джеймс получил неспортивный фол в предсезонном матче.

Новичок «Лейкерс» подставился под Джейлена Бриджеса из «Финикса», когда тот пытался завершить быстрый отрыв лэй-апом.

Оппонент 55-го номера драфта-2024 неудачно приземлился на спину и ударился о паркет головой.