Болельщики во время предсезонного матча в Лас-Вегасе скандировали «Бронни, Бронни»
Болельщики в Лас-Вегасе хотели видеть Бронни Джеймса на площадке.
Во время предсезонного матча «Лейкерс» – «Уорриорз» зрители скандировали имя 55-го номера драфта-2024, когда тот находился на скамейке.
На счету Бронни во вторник 2 очка и 1 подбор при 1 из 5 с игры за 9 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Lakers Daily
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