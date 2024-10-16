Болельщики во время предсезонного матча в Лас-Вегасе скандировали «Бронни, Бронни»

Болельщики в Лас-Вегасе хотели видеть Бронни Джеймса на площадке.

Во время предсезонного матча «Лейкерс » – «Уорриорз» зрители скандировали имя 55-го номера драфта-2024, когда тот находился на скамейке.

На счету Бронни во вторник 2 очка и 1 подбор при 1 из 5 с игры за 9 минут.