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Лу Уильямс: «Выглядит как начало конца для «Денвера»

Лу Уильямс критически оценивает положение «Наггетс».

«Вы всегда будете в игре, пока на вашей стороне Никола Йокич. Но все это выглядит как начало конца для «Денвера».

Если посмотреть на Западную конференцию, молодой состав «Сакраменто», «Оклахома» – один из фаворитов сезона, «Миннесота» будет в числе лидеров, «Финикс» с большим трио после года совместной игры, «Даллас» после финала. Столько команд, которые выходят на новый виток своего развития. На их фоне «Денвер» стагнирует. Переходит в разряд «середнячков». Им будет тяжело попасть в компанию лучших», – заключил бывший баскетболист в подкасте Run It Back.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
logoДаллас
logoДенвер
logoМиннесота
logoЛу Уильямс
logoФиникс
logoСакраменто
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoНикола Йокич
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