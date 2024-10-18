Лу Уильямс: «Выглядит как начало конца для «Денвера»

Лу Уильямс критически оценивает положение «Наггетс».

«Вы всегда будете в игре, пока на вашей стороне Никола Йокич. Но все это выглядит как начало конца для «Денвера».

Если посмотреть на Западную конференцию, молодой состав «Сакраменто», «Оклахома» – один из фаворитов сезона, «Миннесота» будет в числе лидеров, «Финикс» с большим трио после года совместной игры, «Даллас» после финала. Столько команд, которые выходят на новый виток своего развития. На их фоне «Денвер» стагнирует. Переходит в разряд «середнячков». Им будет тяжело попасть в компанию лучших», – заключил бывший баскетболист в подкасте Run It Back.