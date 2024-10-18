Лу Уильямс: «Выглядит как начало конца для «Денвера»
Лу Уильямс критически оценивает положение «Наггетс».
«Вы всегда будете в игре, пока на вашей стороне Никола Йокич. Но все это выглядит как начало конца для «Денвера».
Если посмотреть на Западную конференцию, молодой состав «Сакраменто», «Оклахома» – один из фаворитов сезона, «Миннесота» будет в числе лидеров, «Финикс» с большим трио после года совместной игры, «Даллас» после финала. Столько команд, которые выходят на новый виток своего развития. На их фоне «Денвер» стагнирует. Переходит в разряд «середнячков». Им будет тяжело попасть в компанию лучших», – заключил бывший баскетболист в подкасте Run It Back.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости