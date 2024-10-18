Де’Аарон Фокс об отложенном решении о продлении: «Хочу убедиться, что мы будем бороться на высоком уровне»

Де’Аарон Фокс не будет подписывать раннее продление с «Сакраменто».

Разыгрывающий проведет переговоры с клубом следующим летом с прицелом на 4-летнее или 5-летнее соглашение.

«Во-первых, я не спешу. Во-вторых, хочу убедиться в нашей позиции в лиге. Вы видели, что ситуация может измениться за 1-2 месяца. Если бы мы соревновались за титул, ситуация была бы другой. Как в случае с Джейсоном Тейтумом , который взял трофей. Или Бэмом Адебайо , который дважды побывал в финале. Смотрю на парней с моего драфта. Они уже прошли через это, но у них уже есть эти достижения. В моем случае мы продолжаем строить команду.

Хотел бы остаться здесь на всю карьеру. Одна команда, один город. Это реально, но случается не так часто. Было бы здорово. Есть возможность построить здесь свою жизнь.

Но я хочу убедиться, что мы будем бороться на самом высоком уровне долгое время, не просто сражаться за место в плей-офф. С учетом прогресса Западной конференции нам придется становиться все лучше. Не говорю сейчас, что точно останусь или уйду. Но хотелось бы быть в «Сакраменто », – заключил Фокс .