«Страшновато». Майк Браун отреагировал на слова Малика Монка об усталости игроков «Сакраменто»

«Сакраменто» проиграл все три предсезонных матча.

В последней домашней игре «Кингз» уступили «Портленду » с разницей в 20 очков.

«Думаю, что ребята устали. В прошлой игре волочили ноги. Мы разберемся.

10 тренировок за 8 дней. Вот и все. Упорно работали. Это еще предсезонка», – заявил защитник Малик Монк .

«Ну не знаю. Все стараются прийти в форму. У нас был выходной. До этого никто не играл больше 20 минут. Может быть, они и устали. Очень надеюсь, что нет. Это страшновато.

Может быть, это больше ментальная усталость. Потому что эти ребята – атлеты высокого уровня. И у нас были не такие уж жесткие тренировки. Даже последняя в полный контакт прошла без Монка, Фокса и Сабониса . Так что они наоборот давно не практиковались полноценно», – прокомментировал его слова главный тренер Майк Браун .