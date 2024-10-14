Де’Аарон Фокс не будет подписывать трехлетнее продление на 165 миллионов долларов с «Сакраменто» в этом году

Де’Аарон Фокс отложит подписание продления с «Кингз» на следующее лето.

Разыгрывающий планирует продолжать сотрудничество с «Сакраменто ». Фокс может подписать продление на 3 года и 165 миллионов до начала регулярного сезона, но предпочитает отложить переговоры до лета.

В следующем году разыгрывающий сможет заключить соглашение на 4 года и 229 миллионов или побороться за супермаксимальный контракт на 5 лет и 345 миллионов. Для этого ему нужно будет попасть в символическую пятерку по итогам сезона.

Текущий контракт защитника подойдет к концу летом 2026 года.

В прошлом регулярном чемпионате Фокс набирал 26,6 очка, 4,6 подбора, 5,6 передачи и 2 перехвата в среднем, реализуя 46,5% бросков с игры, 36,9 трехочковых и 73,8% штрафных.

«Сакраменто » не прошел в плей-офф, уступив «Голден Стэйт» и «Новому Орлеану» в матчах плей-ин.