Ник Янг: «Де’Аарон Фокс должен быть в пятерке лучших разыгрывающих. Он не получает признания в «Сакраменто»
Ник Янг считает, что Де’Аарону Фоксу стоит уйти из «Сакраменто».
«Его слишком часто игнорируют, его не уважают. Если честно, я думаю, ему, вероятно, стоит уйти из «Сакраменто».
Он слишком долго находится в «Сакраменто». На мой взгляд, Де’Аарон Фокс должен быть в пятерке лучших разыгрывающих в этой лиге. Он не получает никакого признания за то, что он делает. Просто тому, что это «Сакраменто».
Обычно в «Сакраменто» идут под конец карьеры. Это кладбище», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
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