Ник Янг: «Де’Аарон Фокс должен быть в пятерке лучших разыгрывающих. Он не получает признания в «Сакраменто»

Ник Янг считает, что Де’Аарону Фоксу стоит уйти из «Сакраменто».

«Его слишком часто игнорируют, его не уважают. Если честно, я думаю, ему, вероятно, стоит уйти из «Сакраменто».

Он слишком долго находится в «Сакраменто». На мой взгляд, Де’Аарон Фокс должен быть в пятерке лучших разыгрывающих в этой лиге. Он не получает никакого признания за то, что он делает. Просто тому, что это «Сакраменто».

Обычно в «Сакраменто » идут под конец карьеры. Это кладбище», – сказал бывший игрок НБА .