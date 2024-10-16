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Ник Янг: «Де’Аарон Фокс должен быть в пятерке лучших разыгрывающих. Он не получает признания в «Сакраменто»

Ник Янг считает, что Де’Аарону Фоксу стоит уйти из «Сакраменто».

«Его слишком часто игнорируют, его не уважают. Если честно, я думаю, ему, вероятно, стоит уйти из «Сакраменто».

Он слишком долго находится в «Сакраменто». На мой взгляд, Де’Аарон Фокс должен быть в пятерке лучших разыгрывающих в этой лиге. Он не получает никакого признания за то, что он делает. Просто тому, что это «Сакраменто».

Обычно в «Сакраменто» идут под конец карьеры. Это кладбище», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Gil’s Arena
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