Дарко Раякович: «В этом сезоне у «Рэпторс» нет фиксированной стартовой пятерки»

Дарко Раякович заявил, что у «Торонто» нет фиксированной стартовой пятерки.

«Я думаю, что в этом сезоне у нас нет фиксированной стартовой пятерки.

В этом сезоне мы будем гораздо более гибкими, и я буду гораздо чаще экспериментировать и давать ребятам шанс проявить себя в матчах, чтобы увидеть их рост и то, как они могут повлиять на игру», – сказал главный тренер «Торонто ».