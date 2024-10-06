Дарко Раякович: «В этом сезоне у «Рэпторс» нет фиксированной стартовой пятерки»
Дарко Раякович заявил, что у «Торонто» нет фиксированной стартовой пятерки.
«Я думаю, что в этом сезоне у нас нет фиксированной стартовой пятерки.
В этом сезоне мы будем гораздо более гибкими, и я буду гораздо чаще экспериментировать и давать ребятам шанс проявить себя в матчах, чтобы увидеть их рост и то, как они могут повлиять на игру», – сказал главный тренер «Торонто».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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