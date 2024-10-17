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Дальний трехочковый Сабрины Ионеску принес победу «Нью-Йорку» в 3-м матче финальной серии женской НБА

Сабрина Ионеску реализовала важный бросок.

Дальний трехочковый на последних секундах гостевого матча с «Миннесотой» вывел «Нью-Йорк» вперед в финальной серии женской НБА (2-1).

Ионеску набрала 13 очков, 5 подборов и 6 передач. Защитник попала 5 из 12 бросков с игры и 3 из 8 из-за дуги.

Лучшей в составе команды стала форвард Брианна Стюарт. На ее счету 30 очков и 11 подборов. «Нью-Йорк» победил – 80:77.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BronMuse в сети X
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