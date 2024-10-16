Джи Джи Джексон: «Изначально был хейтером Вембаньямы. Сейчас же считаю, что он станет величайшим»

Джи Джи Джексон рассказал, как изменилось его мнение о Викторе Вембаньяме.

«Это прозвучит очень и очень предвзято, но, как я считаю, он станет величайшим из всех, кто когда-либо играл в баскетбол. Это мое мнение, только мое мнение.

Я был хейтером Вемби , когда он пришел в НБА . Я такой: «Он не слишком-то силен». Что он сделает против крупных ребят? Они его не заметят. Мне казалось, что у него все не так хорошо с ведением. Но сейчас мы видим, как он делает финт Шэмгода с трехочковой линии. Я говорил, что у него не такой хороший бросок. Но мы видим, как он устраивает быстрый переход и бросает с ведения от трехочковой дуги.

Так что единственное, что может остановить его – это только он сам. То, насколько он голоден, насколько он сам этого хочет. Но из того, что я знаю, эти заморские парни воспринимают все крайне серьезно, так что он движется к тому, чтобы завладеть тут всем», – считает игрок «Мемфиса ».