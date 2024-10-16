Виктор Вембаньяма: «Некоторые звезды НБА не вкладывают столько труда, как я думал»
Виктор Вембаньяма признался, что разочаровался в некоторых звездах НБА.
«Некоторые из звезд НБА действительно впечатляют и вдохновляют тем, как они подходят к каждому матчу. Но другие, которые раньше мне нравились, как мне кажется, этого не заслуживают. Они не вкладывают столько труда, как я думал», – сказал центровой «Сан-Антонио».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Sports Illustrated
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