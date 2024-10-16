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«Хьюстон» отчислил Тона Макера и Маркиза Науэлла

«Хьюстон» расстался с двумя игроками.

«Рокетс» отчислили центрового Тона Макера (27 лет, 213 см) и разыгрывающего Маркиза Науэлла (24 года, 170 см).

Оба игрока ранее подписали негарантированные контракты Exhibit 10 с техасским клубом.

Ожидается, что Макер и Науэлл присоединятся к фарм-команде «Хьюстона» в предстоящем сезоне G-лиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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G-лига
logoТон Макер
Маркиз Науэлл
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