«Хьюстон» отчислил Тона Макера и Маркиза Науэлла

«Хьюстон» расстался с двумя игроками.

«Рокетс» отчислили центрового Тона Макера (27 лет, 213 см) и разыгрывающего Маркиза Науэлла (24 года, 170 см).

Оба игрока ранее подписали негарантированные контракты Exhibit 10 с техасским клубом.

Ожидается, что Макер и Науэлл присоединятся к фарм-команде «Хьюстона » в предстоящем сезоне G-лиги.