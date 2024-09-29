«Меркезефенди» объявил о подписании Шарифа Купера

Шариф Купер продолжит карьеру в Европе.

Американский защитник (23 года, 185 см) был выбран 48-м на драфте-2021 НБА и провел три года в G-лиге в фарм-клубах «Атланты» и «Кливленда».

Купер формально отметился в статистическом протоколе в 13 матчах за «Хокс», но не получил значительного игрового времени.

В прошлом сезоне на его счету 18,6 очка и 7,1 подбора в G-лиге.