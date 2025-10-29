2

Терри Розиру и Чонси Биллапсу приостановили выплату зарплаты на время расследования ФБР

Выплаты Розиру и Биллапсу приостановлены на время расследования ФБР.

Защитник «Майами» и главный тренер «Портленда» не будут получать заработную плату на время своего вынужденного отсутствия в командах. Об этом сообщают инсайдер Шэмс Чарания.

Согласно его информации, выплаты будут приостановлены и переведены на эскроу-счет. Решение об их дальнейшей судьбе будет принято по итогам расследования ФБР, в рамках которого они проходят фигурантами.

Напомним, ранее как Розир, так и Биллапс были отстранены от участия в деятельности своих клубов на неопределенный срок.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Шэмса Чарании
logoЧонси Биллапс
logoМайами
происшествия
logoТерри Розир
logoПортленд
Шэмс Чарания
logoНБА
