Тони Снелл будет играть за фарм-клуб «Майами»

Тони Снелл присоединится к фарм-клубу «Майами».

Легкий форвард (32 года, 203 см) будет выступать в G-лиге за «Су-Фолс».

Снелл провел в НБА девять сезонов, набирая 6,1 очка в среднем за матч при 39,4% из-за дуги.