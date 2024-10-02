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Тони Снелл будет играть за фарм-клуб «Майами»

Тони Снелл присоединится к фарм-клубу «Майами».

Легкий форвард (32 года, 203 см) будет выступать в G-лиге за «Су-Фолс».

Снелл провел в НБА девять сезонов, набирая 6,1 очка в среднем за матч при 39,4% из-за дуги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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