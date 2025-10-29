Айзейя Хартенштайн о зрелости Эджея Митчелла: «Это то преимущество, когда ты драфтуешь игрока постарше»

Центровой «Оклахомы» высоко оценил игру 23-летнего разыгрывающего.

«Мне кажется, он просто очень зрелый. Это я заметил с первого дня. Думаю, это то преимущество, которое ты получаешь, когда выбираешь на драфте игрока постарше.

У него есть уверенность в себе. Он не робеет на площадке, правильно воспринимает игру. И я думаю, именно поэтому сейчас он выглядит таким собранным – потому что у него правильный подход, он умеет играть в баскетбол и уверен в себе», – сказал Хартенштайн .

В текущем сезоне Эджей Митчелл сыграл во всех 5 матчах «Тандер», набирая в среднем 18,2 очка, 3,8 подбора и 3 передачи за 27 минут игрового времени.