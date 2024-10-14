«Чикаго» подписал и отчислил Джавона Фримен-Либерти
Джавон Фримен-Либерти присоединился к системе «Буллс».
«Чикаго» подписал и отчислил атакующего защитника (24 года, 193 см), который теперь начнет сезон в фарм-команде «быков» в Лиге развития НБА.
Ради перехода в «Буллс» Фримен-Либерти покинул турецкую «Манису», за которую в матче Лиги чемпионов против «Манресы» набрал 22 очка и 6 подборов.
В прошлом сезоне Джавон провел 22 матча за «Торонто», набирая в среднем 7,0 очка и 3,2 подбора за 18,3 минуты на площадке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости