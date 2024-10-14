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«Чикаго» подписал и отчислил Джавона Фримен-Либерти

Джавон Фримен-Либерти присоединился к системе «Буллс».

«Чикаго» подписал и отчислил атакующего защитника (24 года, 193 см), который теперь начнет сезон в фарм-команде «быков» в Лиге развития НБА.

Ради перехода в «Буллс» Фримен-Либерти покинул турецкую «Манису», за которую в матче Лиги чемпионов против «Манресы» набрал 22 очка и 6 подборов.

В прошлом сезоне Джавон провел 22 матча за «Торонто», набирая в среднем 7,0 очка и 3,2 подбора за 18,3 минуты на площадке.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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