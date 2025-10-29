Владимир Дячок о ситуации с Касаткиным: «Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой»
Генеральный секретарь РФБ прокомментировал решение суда об экстрадиции Касаткина.
«Даниил является игроком национальной сборной России, какое бы решение ни было принято. Уверен, что все разрешится в лучшую сторону. С первого дня МИД РФ занимается этой проблемой. Морально поддерживаем его и всю его семью. Самому Дане – сил и терпения», – приводит слова Владимира Дячка «Спорт-Экспресс».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: «Спорт-Экспресс»
