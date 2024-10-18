Андреа Тринкьери о победе над «Миланом» после «-27»: «Это не чудо, это просто крупный камбэк»

Андреа Тринкьери отреагировал на историческую победу над «Миланом».

Литовский клуб победил в гостях со счетом 85:82, уступая «-27» (37:64) в 3-й четверти. Это второй по величине камбэк в истории Евролиги .

«Прежде всего я хочу разобраться, что произошло в первых трех четвертях. Наши парни усердно работают, и мне хочется донести до них, что они могут играть лучше.

Для меня не столь важны все эти цифры, важнее всего донести до игроков, что они могут не допускать такое. Я очень рад за ребят, за клуб и за болельщиков, но моя жизнь сейчас – это решение проблем. Я живу решением проблем. Важно понять, как я могу помочь команде, чтобы это больше не повторилось.

Мы совершили чудо? Это не чудо, это просто крупный камбэк.

Случалось ли такое в моей практике ранее? Нет. Как-то было «-25». Но, кажется, 5 000 лет назад. Я даже не помню этого. Но помню, что мы уступали 25 очков. Возможно, то был матч на молодежном уровне. В любом случае, сегодня вечером случился крупный камбэк», – заявил главный тренер «Жальгириса ».