«Жальгирис» победил «Милан», уступая «-27» в 3-й четверти. Это второй результат в истории Евролиги
«Жальгирис» одержал историческую победу над «Миланом».
Литовский клуб победил в гостях со счетом 85:82, уступая «-27» (37:64) в 3-й четверти. Это второй по величине камбэк в истории Евролиги.
Рекорд в сезоне-12/13 установил польский «Ассеко Проком», который во встрече с «Сиеной» отыгрался с «-28».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube Евролиги
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