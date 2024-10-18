«Жальгирис» победил «Милан», уступая «-27» в 3-й четверти. Это второй результат в истории Евролиги

«Жальгирис» одержал историческую победу над «Миланом».

Литовский клуб победил в гостях со счетом 85:82, уступая «-27» (37:64) в 3-й четверти. Это второй по величине камбэк в истории Евролиги .

Рекорд в сезоне-12/13 установил польский «Ассеко Проком», который во встрече с «Сиеной» отыгрался с «-28».