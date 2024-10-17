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Евролига. «Маккаби» сыграет с «Партизаном», «Реал» примет «Панатинаикос» и другие матчи

Сегодня состоятся пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

Испанская «Барселона» дома одержала победу над «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 3-0, Барселона Испания – 2-1, Панатинаикос Греция – 2-1, Олимпиакос Греция – 2-1, Монако – 2-1, Жальгирис Литва – 2-1, Маккаби Тель-Авив Израиль – 2-1, Баскония Испания – 2-1, Фенербахче Турция – 2-1, Анадолу Эфес Турция – 1-2, Париж Франция – 1-2, Партизан Сербия – 1-2, Реал Испания – 1-2, Виллербан Франция – 1-2, Бавария Германия – 1-2,  Альба Германия – 1-2, Милан Италия – 1-2, Виртус Италия – 0-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЖальгирис
результаты
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logoФенербахче
logoМаккаби Тель-Авив
logoПанатинаикос
logoПартизан
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logoРеал
logoМилан
logoБавария
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