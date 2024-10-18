Этторе Мессина о поражении от «Жальгириса» при «+27»: «Ужасное выступление. Неприемлемо на этом уровне»

Этторе Мессина прокомментировал поражение от «Жальгириса» в Евролиге.

Литовский клуб победил в гостях со счетом 85:82, уступая «-27» (37:64) в 3-й четверти. Это второй по величине камбэк в истории Евролиги.

«Мы должны быть честными и извиниться за это ужасное выступление в последние 15 минут игры.

У «Жальгириса» появилась вера, они продолжали играть, и то, что мы сделали, было просто неприемлемо на этом уровне. Что тут еще скажешь? Это совершенно неприемлемо. Мы должны принести извинения, опустить головы и вернуться к работе», – сказал главный тренер «Милана».