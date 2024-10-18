«DNP-old». Леброн Джеймс пропустит последние предсезонные матчи
Леброн Джеймс отдохнет перед началом нового сезона.
«Лейкерс» решили не ставить 39-летнего форварда на последние предсезонные матчи против «Финикса» в четверг и «Голден Стэйт» в пятницу.
Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик в шутку объяснил решение словами «DNP-old»: «Я взял это у Грегга Поповича».
Возглавляющий «Сперс» Попович во время сезона-13/14 мотивировал отсутствие 36-летнего Тима Данкана в составе во время сложного отрезка в календаре тем, что он «старый».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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