Яннис Адетокумбо эффектно накрыл Леброна Джеймса

Яннис Адетокумбо стал автором эффектного блок-шота.

Лидер «Милуоки » во второй четверти предсезонного матча с «Лейкерс » (102:107) вернулся в защиту и накрыл звездного форварда гостей Леброна Джеймса .

В активе грека 20 очков, 7 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.