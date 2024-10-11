Яннис Адетокумбо эффектно накрыл Леброна Джеймса
Яннис Адетокумбо стал автором эффектного блок-шота.
Лидер «Милуоки» во второй четверти предсезонного матча с «Лейкерс» (102:107) вернулся в защиту и накрыл звездного форварда гостей Леброна Джеймса.
В активе грека 20 очков, 7 подборов, 2 передачи и 2 блок-шота.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости