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Леброн Джеймс: «Объясните мне, почему мы садимся в самолет и летим в Милуоки на один предсезонный матч?»

Леброн Джеймс усомнился к необходимости предсезонного матча в Милуоки.

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, почему мы садимся в самолет и летим в Милуоки на один предсезонный матч?» – написал форвард «Лейкерс» в соцсети X перед перелетом.

Расстояние между Лос-Анджелесом и Милуоки составляет около 3 000 километров,

В этом месяце «Лейкерс» проведут шесть предсезонных матчей. Все игры будут выездными из-за запланированной реконструкции «Crypto.com-арены».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
предсезонные матчи
logoЛеброн Джеймс
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logoМилуоки
logoНБА
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