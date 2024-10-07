Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт поддержали удаление с трибуны болельщика, который не отдавал мяч судье

Во время предсезонного матча «Лейкерс» – «Санз» случился инцидент с болельщиком.

Расположившийся под одним из колец мужчина попробовал подразнить судью и не отдавал мяч. Служба секьюрити арены решила увести его с трибуны, игру пришлось на время остановить.

Болельщик сопротивлялся, но его все же увели. Лидер «Лейкерс » Леброн Джеймс перед этим активно жестикулировал, призывая охрану обратить внимание на его действия.

Звездный форвард «Финикса » прокричал «Вали отсюда» и махал полотенцем.