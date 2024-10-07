Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт поддержали удаление с трибуны болельщика, который не отдавал мяч судье
Во время предсезонного матча «Лейкерс» – «Санз» случился инцидент с болельщиком.
Расположившийся под одним из колец мужчина попробовал подразнить судью и не отдавал мяч. Служба секьюрити арены решила увести его с трибуны, игру пришлось на время остановить.
Болельщик сопротивлялся, но его все же увели. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс перед этим активно жестикулировал, призывая охрану обратить внимание на его действия.
Звездный форвард «Финикса» прокричал «Вали отсюда» и махал полотенцем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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