  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт поддержали удаление с трибуны болельщика, который не отдавал мяч судье
Видео
0

Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт поддержали удаление с трибуны болельщика, который не отдавал мяч судье

Во время предсезонного матча «Лейкерс» – «Санз» случился инцидент с болельщиком.

Расположившийся под одним из колец мужчина попробовал подразнить судью и не отдавал мяч. Служба секьюрити арены решила увести его с трибуны, игру пришлось на время остановить.

Болельщик сопротивлялся, но его все же увели. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс перед этим активно жестикулировал, призывая охрану обратить внимание на его действия.

Звездный форвард «Финикса» прокричал «Вали отсюда» и махал полотенцем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
происшествия
предсезонные матчи
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoФиникс
logoНБА
logoБаскетбол - видео
болельщики
logoКевин Дюрэнт
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Леброн и Бронни Джеймсы впервые одновременно вышли на площадку в предсезонном матче НБА
25сегодня, 05:06Видео
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 36 очков на двоих в предсезонном матче с «Финиксом»
1сегодня, 04:22Видео
Бронни Джеймс исполнил блок-шот в стиле отца в предсезонном матче с «Вулвз»
55 октября, 05:06Видео
Имя Леброна Джеймса не затрагивается в расследовании дела рэпера P. Diddy, хотя баскетболист хвалил его вечеринки
727 сентября, 16:20Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Харрисон Барнс: «Стефон Касл ведет себя так, будто ему лет 26»
5 минут назад
Демаркус Казинс дебютировал в Мировом туре ФИБА 3х3
36 минут назадВидео
Обри Доукинс и Антониус Кливленд – авторы лучших моментов игровой недели Лиги ВТБ
сегодня, 10:36Видео
НБА. Предсезонные матчи. «Новый Орлеан» – «Орландо», «Сан-Антонио» сыграет с «Оклахомой» и другие матчи
3сегодня, 10:18
2-й номер драфта Александр Сарр набрал 15 очков и 4 передачи при 6/8 с игры в матче с «Рэпторс»
3сегодня, 08:57
Мартюк, Миллер, Тэйлор, Адамс и Доукинс – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 08:17
Премьер-лига. Женщины. «Спарта энд К» примет курское «Динамо», МБА против «Енисея» и другие матчи
сегодня, 07:59
Дуэйн Вашингтон сыграл за «Шарлотт» в предсезонке. Он смазал 3 штрафных в концовке при «-2»
4сегодня, 07:23
Бронни Джеймс о совместной игре с Леброном: «Когда выхожу на площадку, для меня он товарищ по команде»
4сегодня, 07:16
Леброн Джеймс о совместной игре с Бронни: «Одна из лучших вещей, о которых может мечтать отец»
4сегодня, 06:35
Ко всем новостям
Последние новости
Майкл Джордан приобрел спорткар Pininfarina Battista за 2,2 миллиона долларов
4сегодня, 11:57Фото
«Фенербахче» хочет подписать Денниса Смита
1сегодня, 11:28
Гилберт Аренас: «У Леброна в итоге может быть сразу три статуи. «Лейкерс» все-таки сделают это»
2сегодня, 11:08
Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Олимпиакос»
сегодня, 10:53
Эйжа Уилсон стала первой единогласной MVP женской НБА, которой не удалось довести команду до финала
сегодня, 10:08
Адриатическая лига. «Студентски центар» против «Задара»
сегодня, 09:57
Андреа Тринкьери о Смаилагиче: «Пока что он играет плохо»
сегодня, 09:46
Леброн Джеймс отреагировал на слова Скалабрини о том, что «Лейкерс» сделали Уэстбрука «козлом отпущения»
6сегодня, 09:36
«Юта» хочет два пика 1-го раунда за Уокера Кесслера
13сегодня, 09:14
«Наггетс» подпишут Чарльза Бедиако
сегодня, 08:41