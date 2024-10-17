«Я согласен на сделку, но это будет стоить мне Джерри Уэста». Джерри Басс едва не обменял Джеймса Уорти в «Даллас» на футболиста

«Лейкерс» едва не обменяли Джеймса Уорти в «Даллас» в сезоне-1988/89.

«Эту историю я услышал от людей, которые были к ней причастны. В то время владелец «Лейкерс» Джерри Басс также владел мини-футбольным клубом, а владелец «Мэверикс» Дональд Картер владел мини-футбольным клубом в Далласе . В футбольной лиге был какой-то звездный игрок, и он оказался частью обмена с «Лейкерс». Они договорились об обмене Сэма Перкинса и этого футболиста на Джеймса Уорти .

История в том, что Джерри Уэст угрожал уйти в отставку. Джерри Уэст любил угрожать отставкой. Все эти люди уже мертвы, так что никто не может опровергнуть эту историю. Джерри Басс позвонил Дональду Картеру и сказал: «Я заключу сделку, потому что мы договорились, но я хочу сообщить вам, что это будет стоить мне Джерри Уэста».

Дональд Картер не позволил Джерри Уэсту уйти из-за сделки, а Сэм Перкинс все равно ушел в «Лейкерс » в качестве свободного агента на следующий год», – рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.