Полоса с номером «44» появится на форме «Лейкерс» в новом сезоне в память о Джерри Уэсте
«Лейкерс» почтут память Джерри Уэста.
Форма клуба в сезоне-2024/25 будет включать элемент в виде полосы с номером «44».
Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион НБА, 12-кратный член сборных сезона ушел из жизни 12 июня 2024 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Лейкерс»
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