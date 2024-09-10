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Полоса с номером «44» появится на форме «Лейкерс» в новом сезоне в память о Джерри Уэсте

«Лейкерс» почтут память Джерри Уэста.

Форма клуба в сезоне-2024/25 будет включать элемент в виде полосы с номером «44».

Член Зала славы баскетбола имени Нейсмита, чемпион НБА, 12-кратный член сборных сезона ушел из жизни 12 июня 2024 года.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Лейкерс»
logoЛейкерс
logoНБА
logoДжерри Уэст
игровая форма
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