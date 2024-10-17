Высока вероятность, что Кевин Дюрэнт подождет с продлением контракта до межсезонья 2025 года

Кевин Дюрэнт, скорее всего, не будет продлевать контракт в этом году.

«Дюрэнт с начала июля имеет право продлить контракт на один год и 59,5 млн долларов. Высока вероятность, что Дюрэнт подождет до межсезонья 2025 года, когда он получит право подписать с «Финиксом » продление на два года и 123,8 млн долларов.

Подождав, Дюрэнт заработает дополнительные 64,3 млн», – пишет журналист ESPN Бобби Маркс.

В контракте Дюрэнта осталось два года. Форвард «Финикса» имеет право подписать продление до 21 октября.