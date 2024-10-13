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«Стефен Карри, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Хаким Оладжувон». Барак Обама назвал стартовую пятерку всех времен

Барак Обама назвал свою стартовую пятерку за всю историю НБА.

Бывший президент США Барак Обама, исполнительный продюсер нового сериала Netflix «Starting 5», назвал стартовую пятерку своих любимых игроков в истории НБА.

Обама начал с легенды «Чикаго» Майкла Джордана, затем выбрал суперзвезду «Лейкерс» Леброна Джеймса, дав ему теоретическую роль разыгрывающего.

Несмотря на это, Обама все еще хотел настоящего разыгрывающего и выбрал снайпера «Голден Стэйт» Стефена Карри, сославшись на важность трехочковых бросков. Чтобы завершить переднюю линию, он выбрал форварда «Финикса» Кевина Дюрэнта и легенду «Хьюстона» Хакима Оладжувона.

Стартовая пятерка Барака Обамы всех времен выглядит так:

Стефен Карри

Майкл Джордан

Леброн Джеймс

Кевин Дюрэнт

Хаким Оладжувон

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Барака Обамы в соцсети X
logoМайкл Джордан
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoКевин Дюрэнт
logoБарак Обама
logoХаким Оладжувон
logoСтефен Карри
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